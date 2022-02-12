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"Омикрон" в Украине. Как его переносят дети: список симптомов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 февраля, 08:11
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В Украине на сегодняшний день стремительно растет заболеваемость коронавирусом среди детей
Новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей
Новая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", больше всего поражает детей / Фото: Коллаж: Сегодня

Увеличение инфицированных COVID-19 детей в Украине связано с тем, что в настоящее время доминирует штамм "Омикрон".

Об этом рассказал педиатр Антон Асонов, передает ТСН.

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Циркуляция "Омикрона"

По словам педиатра, в стране циркулирует штамм "Омикрон", он отличается от других вариантов коронавируса более высокой скоростью распространения. Поэтому педиатр советует делать тесты на COVID-19 даже при незначительных проявлениях простуды.

"Это следует делать для того, чтобы выявить — это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", — заявил Асонов.

COVID-19 у детей

Как рассказал Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.

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"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

Нужно ли вакцинировать детей?

Главный санврач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС" отметил, что если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему стоит сделать прививку. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.

"Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы. (…) Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - добавил санврач.

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