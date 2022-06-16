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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Появилось фото бойца "Азова", который сбил хваленый вертолет захватчиков

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 июня, 21:19
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Победа произошла на Запорожском направлении. Ранее украинский защитник участвовал в битве за Киев
Украинский защитник уничтожил вертолет РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинский защитник уничтожил вертолет РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий показал, как боец подразделения ЗРДн полка ССО "Азов" с позывным "Бецик" сбил российский вертолет Ми-24 на боевом дежурстве. Это произошло на Запорожском направлении. Ранее украинский защитник участвовал в битве за Киев.

Об этом Билецкий сообщил в своем Telegram-канале.

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"Твое лицо, когда ты только что сбил российский вертолет. Друг "Бецик" в Азовском Братстве еще с битвы за Киев сейчас выполняет задания на Запорожском направлении", – написал он.

Украинский военный самостоятельно сбил вражеский вертолет

Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1449 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем – 729 (+7) единиц;
  • РСЗО – 233 (+3) единицы;
  • средств ПВО – 97 (+0) единиц;
  • самолетов – 213 (+0) единиц;
  • вертолетов – 179 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица;
  • крылатых ракет – 129 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров – 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц;
  • специальной техники – 55 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Ранее мы рассказывали, что бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет. Об этом сообщили на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

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Данные на 09:00 16 июня
1
Личный состав 32950
Личный состав
2
Танки 1449
Танки
3
ББМ 3545
ББМ
4
Артиллерия 729
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2494
Транспорт
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