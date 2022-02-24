Появилось видео уничтожения самолета РФ в небе над Украиной

ВСУ уничтожили уже 6 самолетов агрессора и один вертолет

Как сбили военный самолет РФ. Скриншот с видео

Враг несет значительные потери, пытаясь захватить Украину. Военные ВСУ уже сбили 6 российских самолетов и один вертолет.

В Сети появилось видео, как снаряд попадает в самолет и тот рассыпается в небе на куски.

Реклама

В Харькове уничтожили четыре танка боевиков

По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов.

Реклама

Атака с моря

Неопознанные цели угрожают пограничникам на острове Змеиный. Отряды погранслужбы заняли оборонительные позиции, сообщает ГПСУ. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться.