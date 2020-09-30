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Появился график проведения ВНО в 2021 году: регистрация стартует 1 февраля

30 сентября, 13:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Основная сессия ВНО начнется тестированием по химии

Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года. Регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 5 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники получат приглашения, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО будет проходить по следующему графику:

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  • по химии – 21 мая;
  • по испанскому, немецкому, французскому языкам – 24 мая;
  • по английскому языку – 25 мая;
  • по математике – 28 мая;
  • по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 1 июня;

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  • по истории Украины – 4 июня;
  • по физике – 7 июня;
  • по биологии – 10 июня;
  • по географии – 15 июня.
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Результаты ВНО будут обнародованы до 30 июня 2021 года.

Напомним, в 2020 году абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО могли поступить в украинские вузы без ВНО.

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Украина минобразования ВНО

Источник: Сегодня

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