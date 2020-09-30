Появился график проведения ВНО в 2021 году: регистрация стартует 1 февраля

Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021 года. Регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 5 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники получат приглашения, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия ВНО будет проходить по следующему графику:
- по химии – 21 мая;
- по испанскому, немецкому, французскому языкам – 24 мая;
- по английскому языку – 25 мая;
- по математике – 28 мая;
- по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 1 июня;
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- по истории Украины – 4 июня;
- по физике – 7 июня;
- по биологии – 10 июня;
- по географии – 15 июня.
Результаты ВНО будут обнародованы до 30 июня 2021 года.
Напомним, в 2020 году абитуриенты из оккупированного Крыма и ОРДЛО могли поступить в украинские вузы без ВНО.
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