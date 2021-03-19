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Появятся другие стейкхолдеры. Мендель не будет ведущей шоу "Взгляд с Банковой"

19 марта, 00:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Представители канала извинились, что ввели в заблуждение зрителей

Телеканал "Дом", который 15 марта анонсировал авторское телешоу пресс-секретаря президента Зеленского "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", заявил, что она не будет ведущей.

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Об этом говорится в заявлении канала.

Тем не менее, Мендель продолжит появляться в выпусках шоу, однако для участия будут привлекать и других спикеров.

"В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов", – говорится в заявлении.

Представители канала извинились, что ввели в заблуждение зрителей: "Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу".

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Однако ранее на странице в Facebook телеканал "Дом" анонсировал шоу именно как авторский проект Мендель.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ее шеф вполне спокойно и даже с юмором воспринял фейк российских пропагандистов о якобы ее беременности.

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телеканал тв-проект Юлия Мендель
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