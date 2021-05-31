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Пойдет в Верховный суд. Стерненко намерен обжаловать сегодняшний приговор

31 мая, 17:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Активист не согласен с решением суда, он считает, что прокуратура также будет его обжаловать

Активист Сергей Стерненко намерен обжаловать в Верховном суде приговор Апелляционного суда Одессы в виде одного года условно.

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Об этом он сообщил в Twitter.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", – написал он.

Активист допускает, что прокуратура также будет оспаривать сегодняшнее решение суда.

Напомним, Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко и вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы дал ему год условного срока. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.

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Суд признал недоказанной главную часть обвинения – часть 2 статьи 187, по которой Стерненко инкриминировали нападение с целью завладения чужим имуществом.

Напомним, 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест. А недавно в Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор активисту.

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