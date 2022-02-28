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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 февраля, 19:55
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Городского голову задержали вместе с силовиками-предателями
Мэр Купянска оказался предателем/Фото: коллаж: "Сегодня"
Мэр Купянска оказался предателем/Фото: коллаж: "Сегодня"

Задержан мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".

Поймали самого мэра вместе с силовыми руководителями города, они уже находятся на территории свободной Украины.

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Мацегору обвиняют в том, что он сдал город российским оккупантам.

Что произошло

По данным прокуратуры, 27 февраля купянский городской голова предложил командованию Вооруженных сил России предоставить поддержку и материальное обеспечение. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, топливом и едой.

Вскоре Мацегора отрекся от российской власти, заявив что предыдущий его ролик должен был помочь избежать кровопролития в городе, в котором почему-то даже нет территориальной обороны.

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28 февраля городской голова получил подозрение о госизмене.

"Из-за его действий территория Купянска вышла из административного подчинения органам государственно власти Украины", – говорится в заявлении генпрокурора.

Обстановка 28 февраля

На Бровары под Киевом вечером 28 февраля российские военные совершили авианалет. В результате ранено минимум 6 человек.

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В Харьковской области сбили вертолет оккупантов с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.

Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта по состоянию на 6:00 утра 28 февраля:

  • самолеты – 29;
  • вертолеты – 29;
  • танки – 191;
  • боевые бронированные машины – 816;
  • пушки – 74;
  • ЗРК "Бук" – 1;
  • "Град" – 21;
  • автомобильная техника – 291;
  • цистерны – 60;
  • БПЛА ОТР – 3;
  • корабли/катера – 2;
  • средства ПВО – 5;
  • личный состав – ориентировочно 5300.

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