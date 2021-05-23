Поздравляю белорусские спецслужбы: украинские депутаты поддержали действия Лукашенко

Илья Кива и Евгений Шевченко уверены, что власти Беларуси правильно посадили иностранный самолет и арестовали главреда оппозиционного ресурса

Евгений Шевченко, Александр Лукашенко и Илья Кива. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива похвалил белорусские спецлужбы за "блестящую операцию" по посадке самолета Ryanair на территории Беларуси и арест главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он также пообещал использовать "опыт соседей" в Украине.

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Об этом он написал в Facebook.

"Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника несущего угрозу национальной безопасности. Прийдем к власти обязательно будем использовать опыт наших соседей!" – написал нардеп.

Поддержал коллегу и еще один украинский нардеп, но уже от "Слуги народа" Евгений Шевченко, давний симпатик непризнанного белорусского президента Александра Лукашенко.

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"В Минске задержали создателей NEXTA. Вот это государственность!" - написал депутат.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, власти Беларуси заставили совершить посадку самолет компании Ryanair, летевший рейсом Афины – Вильнюс, заявив о якобы поступившем сообщении о минировании. После приземления лайнера в Минске был арестован летевший на нем экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Украина уже присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.