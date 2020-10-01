Пожар могли спровоцировать боевики: Аваков указал на важный момент

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Ведущая отметила, что появилась информация, что обстрелы боевиками могли спровоцировать пожар.

В свою очередь министр напомнил, что с такой ситуацией Украина уже сталкивалась летом, когда в Луганской области бушевали пожары. По его словам, тогда был умышленный поджог, "когда ветер шел в нашу сторону".

"Здесь мы в нескольких случаях видим схожие приметы и сейчас следователи занимаются этим вопросом вместе с военными", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", пожар начался вечером 30 сентября в районе Северодонецка, сильно пострадало одно из сел – Муратово почти полностью выгорело. Стало известно, что в зоне чрезвыйчайной ситуации огонь охватил 250 домов, спасатели эвакуировали 120 местных жителей. Погибли в результате пожара уже шесть человек. В Станично-Луганской районной госадминистрации сообщали, что боевики ночью обстреливали лес у Станицы Луганской, чтобы спровоцировать пожар.

А тем временем у Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области. Офис президента потребовал от компетентных органов установить причины такого масштабного распространения огня.

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