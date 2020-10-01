Українська
$ 28,31
33,16
  1. Последние новости Украины

Пожар могли спровоцировать боевики: Аваков указал на важный момент

1 октября, 12:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Летом противник уже натворил беды, когда своими обстрелами поджигал лес

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к масштабным пожарам в Луганской области могли привести обстрелы со стороны боевиков. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Реклама

Ведущая отметила, что появилась информация, что обстрелы боевиками могли спровоцировать пожар.

В свою очередь министр напомнил, что с такой ситуацией Украина уже сталкивалась летом, когда в Луганской области бушевали пожары. По его словам, тогда был умышленный поджог, "когда ветер шел в нашу сторону".

"Здесь мы в нескольких случаях видим схожие приметы и сейчас следователи занимаются этим вопросом вместе с военными", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", пожар начался вечером 30 сентября в районе Северодонецка, сильно пострадало одно из сел – Муратово почти полностью выгорело. Стало известно, что в зоне чрезвыйчайной ситуации огонь охватил 250 домов, спасатели эвакуировали 120 местных жителей. Погибли в результате пожара уже шесть человек. В Станично-Луганской районной госадминистрации сообщали, что боевики ночью обстреливали лес у Станицы Луганской, чтобы спровоцировать пожар.

А тем временем у Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области. Офис президента потребовал от компетентных органов установить причины такого масштабного распространения огня.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсен Аваков боевики Луганская область пожар лесной пожар

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидата
В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидатаПолитика
"Позади 8-часовая операция": Юрий Луценко борется с онкологиейПолитика
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Катастрофа Ан-26:
Катастрофа Ан-26: "черные ящики" расшифровалиХарьков
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
"Не вовремя": у Порошенко подтвердили коронавирусПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять