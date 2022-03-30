Пожар на нефтебазе в Ровенской области: прокуратура открыла дело об экоциде

В ГСЧС ликвидировали возгорание два дня, пожар может нанести неисправимый вред экологии

Тушение пожара на нефтебазе в Ровенской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожар на Ровенской нефтебазе был потушен. Для этого спасателям понадобилось почти двое суток круглосуточной работы. Об этом сообщает начальник Ровенской ОВ Виталий Коваль. По его словам, нефтебаза полностью уничтожена.

Из-за ракетных обстрелов нефтебазы прокуратура возбудила дело по факту экоцида. Как уточняет пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пожар на объекте может нанести неисправимые потери экологии. Ущерб оценивает специальная комиссия.

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Напомним, пожар произошел 28 марта в результате вражеского ракетного удара.

Пожары на нефтебазах

За месяц войны российские оккупанты обстреляли нефтебазы минимум в четырех городах Украины: