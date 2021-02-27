Пожар в больнице Черновцов: что известно о погибшем

Мужчина, который погиб в результате пожара в больнице в Черновцах, находился в тяжелом состоянии – он болел COVID-19.

Реклама

Об этом заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Гусак сообщила в комментарии журналистам.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Он лечился и в очень сложном состоянии находился. И умер, скорее всего... Опять же, врачи будут говорить, это не вопрос самого пожара, скорее всего, это страх и тяжелое состояние от коронавируса, который у него был. Соответственно, родственникам сообщили", – сказала Гусак.

В тренде На Банковой митинговали под крутую музыку: список треков

В то же время, Гусак отказалась комментировать вероятные версии взрыва в больнице, отметив, что это должны комментировать сотрудники ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что история со смертельным пожаром в 1-й больнице Черновцовобрастает страшными подробностями. Как оказалось, причиной трагедии мог стать самоподжог одного из пациентов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама