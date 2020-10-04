Пожары в Луганской области: что с ситуацией в зоне бедствия

Спасатели ликвидировали еще два очага возгорания

В Луганской области продолжается борьба с масштабными пожарами. Спасатели ликвидировали еще два очага.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так по состоянию на утро, 4 октября, пожар лесного массива, камыша и сухой растительности в очаге вблизи сел Лобачево и Геевка, а также вблизи села Болотенное ликвидирован.

Напомним, в Луганской области для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения, задействовали пожарный поезд.

Также известно, что борьбу с огнем в Луганской области ведут 2500 человек и авиация.

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