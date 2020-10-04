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Пожары в Луганской области: огонь постепенно отступает (видео)

4 октября, 15:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Во время тушения пожаров обнаружены тела 11 погибших

На территории Луганской области продолжается тушение пожаров, которые возникли 30 сентября и 1 октября. На 12 часов дня 4 октября из восьми основных очагов пожаров в лесных массивах 4 очага ликвидированы.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

Так, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Здесь в зону поражения попало 32 населенных пункта.

"По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем всех семи очагов возгорания, составляет более 20 тыс. га", – сообщает ведомство.

На территории Луганской области авиация ГСЧС в течение сегодняшнего дня сбросила 96 тонн воды, а с начала тушения пожаров – 1222 тонны воды.

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Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых трое погибли из-за отравления продуктами горения, еще трое – в результате сердечного приступа, один человек – от полученных ожогов, причины гибели еще в четырех случаях устанавливаются.

Были эвакуированы 150 человек. Всего к тушению привлечены 1535 человек и 302 единицы техники.

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По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 4 по 6 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, 6 октября порывы 15-20 м/с, температура воздуха до 23 градусов тепла.

Напомним, чтобы потушить пожар в Луганской области, был задействован пожарный поезд.

Появилось видео, на котором отчетливо видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар.

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Смотрите видео с высоты птичьего полета – пожары в Луганской области:

Видео: Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Луганская область пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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