Пожары в Луганской области: осталось погасить три очага возгорания

В Луганской области погасили семь очагов возгорания, два очага были локализованы – продолжается тушение.

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Об этом сообщает ГСЧС по состоянию на 18 часов понедельника, 5 октября.

Кроме того, спасатели борются с огнем на еще одном участке – пока его не удалось локализовать.

К тушению привлекли 2,5 тысяч людей и более 250 единиц техники – не только спасателей, но и военных, представителей других структур. Также были задействованы три самолета, два вертолета и пожарный поезд.

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Только в понедельник авиация скинула 246 тонн воды, а с начала борьбы с пожарами – почти две тысячи тонн.

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Напомним, сегодня в Луганской области начался новый пожар между пунктами Нижнетеплое и Артема. Из-за возгораний детонировали не взорвавшиеся боеприпасы.

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