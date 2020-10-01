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Пожары в Луганской области: следствие назвало четыре версии

1 октября, 20:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пожарные ликвидировали 116 очагов возгорания, но в 30-ти борьба с огнем еще ведется

Масштабными пожарами в Луганской области охвачены более 11 тыс. гектаров. 116 пожаров ликвидированы, а на 30-ти участках возгорания еще работают подразделения спасателей. Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения пожаров .

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Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Telegram-канале.

В рамках семи уголовных производств, открытых по фактам масштабных пожаров в районах Луганской области, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.

Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них:

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  • обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области;
  • умышленный поджог;
  • самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий;
  • неосторожное обращение с огнем.

По состоянию на 19:00 количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлен в медучреждения для оказания первоочередной помощи.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что наиболее сложная обстановка наблюдается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. Там в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Журналисты "Сегодня" пообщались с местными жителями и властями этих населенных пунктов. Как оказалось, некоторые из них до сих пор на грани отчаяния – из-за стены огня они не могут добраться к своим родственникам и выяснить, живы ли те.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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генпрокурор Луганская область пожар Офис генпрокурора Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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