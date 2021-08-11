Пожары в Турции: украинские вертолеты спасли Бодрум от огня (видео)

Украинские пожарные тушили огонь ночью в условиях горной местности – такие операции проводятся в Европе впервые

Украинцы спасают Турцию от пожаров. Коллаж "Сегодня"

Украинские пожарные помогают Турции тушить лесные пожары. В ночь с 10 на 11 августа экипажи авиакомпании "Украинские вертолеты" помогли полностью ликвидировать возгорания в районе Дерекёй, что в 15 км от курортного Бодрума. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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В компании отметили, что контроль за полетами осуществляла специальная группа от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Другие вертолеты, кроме украинских, в этой операции не были задействованы.

"Силами только четырех вертолетов авиакомпании в ночь с 10 на 11 августа были ликвидированы лесные пожары в районе населенного пункта Дерекёй провинции Мугла. Во время проведения операции было осуществлено 84 сброса воды общей массой 252 тонны. Забор воды осуществлялся с Эгейского моря", – говорится в сообщении.

Украинцы провели уникальную операцию

Как известно, четыре вертолета авиакомпании "Украинские вертолеты" прибыли в Турцию 5 августа, приобщившись к инициативе президента Украины оказать помощь в тушении пожаров, и базируются в аэропорту города Стамбул.

Для выполнения задач по пожаротушению возле Бодрума вчера был осуществлен 1,5-часовой перелет, после чего на рассвете экипажи вернулись в Стамбул.

Операции по пожаротушению ночью в условиях горной местности проводятся в Европе впервые.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что спасатели ликвидировали большинство лесных пожаров.

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Оказалось, что пожары в Турции устроили курдские экстремисты. Он похвалились "диверсионными атаками" на турецкие туристические регионы, чтобы наказать правительство.