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В Украине выросло количество смертей от коронавируса. Данные за сутки

10 июня 2021 8:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 1785 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 400 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 219 824 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 97 украинцев (всего – 51 507). Вылечить удалось 2 115 197 инфицированных (6513 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

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Также напомним, вся Украина стала "зеленой". Минздрав обновил зоны карантина.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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