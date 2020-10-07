Практически все регионы Украины накроют осенние дожди

В Украине сегодня, 7 октября, на значительной части страны ожидаются осадки.
Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях страны, кроме Луцка и Ровно. Там температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 м/с.
Также дожди ожидаются в таких городах:
- Суммы;
- Чернигов;
- Киев;
- Черкассы;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Одесса;
- Херсон.
На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха установится на уровне 17-24 градусов с отметкой плюс.
Теплее всего будет на юге и востоке страны. Там воздух прогреется до 24-25 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации.
Также смотрите сюжет о том, как погода может навредить здоровью украинцев:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк