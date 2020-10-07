Практически все регионы Украины накроют осенние дожди

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 7 октября, на значительной части страны ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, дожди пройдут в западных областях страны, кроме Луцка и Ровно. Там температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 12 м/с.

Также дожди ожидаются в таких городах:

Суммы;

Чернигов;

Киев;

Черкассы;

Кропивницкий;

Николаев;

Одесса;

Херсон.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха установится на уровне 17-24 градусов с отметкой плюс.

Теплее всего будет на юге и востоке страны. Там воздух прогреется до 24-25 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации.

Также смотрите сюжет о том, как погода может навредить здоровью украинцев:

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