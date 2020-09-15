Правила карантина в Украине изменят: о чем мэры договорились с Минздравом

Контроль за соблюдением ограничений возложен на местрые власти, отметил министр

Министерство здравоохранения будет вносить изменения в карантинные правила, которые сегодня действуют в стране. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Этот вопрос, как сообщил министр, он обсудил с мэрами областных центров.

"Вчера я провел большое селекторное совещание с мэрами областных центров. Был откровенный разговор… Цель – убрать любые политические вещи, поскольку речь идет о здоровье граждан. Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль – исходя из законодательства и реалий нашей жизни – возложен именно на органы местного самоуправления, на местные власти", – сказал Степанов.

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По его словам, "мы договорились по многим позициям, что конкретно будем делать".

"Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", – отметил министр.

Мэры городов, по словам Степанова, поддержали предложение не проводить сейчас массовые мероприятия и согласились поддерживать карантинный контроль на транспорте и на рынках.

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В свою очередь мэры предложили другой режим работы школ и детских садов.

"Мы готовы все это поддерживать, чтобы мы остановили COVID-19, чтобы мы могли его победить", – отметил Степанов.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

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