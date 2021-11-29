Правила въезда в Украину ужесточают из-за нового штамма "Омикрон": что изменится

Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей

Самоизоляция длится 14-дней / Коллаж "Сегодня"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

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После посещения каких стран нужно пройти самоизоляцию

Путешественники, которые были в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней, то им нужно пройти 14-дневную самозащиту.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм", – отметил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В то же время Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

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Пока неизвестно, вызывает ли коронавирус штамма "Омикрон" более тяжелое течение болезни. Первые случаи инфицирования этим штаммом были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов), которые, как правило, обычно имеют более легкое течение болезни.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анджелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах "Омикрона":

пациенты жаловались на сильное чувство усталости,

у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру,

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

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"На сегодняшний день штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

Пока новый штамм коронавируса зафиксировали:

в Великобритании;

Германии;

ЮАР;

Чехии;

Бельгии;

Израиле;

Нидерландах;

Китае.

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