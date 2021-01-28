Правительство закупило книги об однополой любви для детей дошкольного возраста

Правительство закупило более тысячи экземпляров детской книги о романтических отношениях между двумя девушками.

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Как сообщает общественная организация "Гражданское движение "Всі разом!", книги будут распространяться в детских библиотеках.

Фото: "Гражданское движение "Всі разом!"

Книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" авторства Кейт О`Нилл рассчитана на детей от 5 лет.

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В ней рассказывается история о двух девушках, которая заканчивается счастливым концом – свадьбой. 1240 книг в виде комикса уже закуплены за государственный счет.

Отрывок из книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" В тренде У Украины контрактов на более 30 млн доз вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

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Также мы писали о том, что в новой книге "Если туфелька подойдет", которую издаст дочерняя компания Disney Publishing, появится бодипозитивный облик Золушки. Культовую героиню сказки ждет серьезное перевоплощение в современном пересказе сказки.

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