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Рада сделала шаг к легализации оружия

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 12:09
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Депутаты утвердили за основу закон о праве на приобретение огнестрельного оружия
За законопроект проголосовали 274 депутата. Фото: коллаж "Сегодня"
За законопроект проголосовали 274 депутата. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины сегодня, 23 февраля, приняла в первом чтении законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" № 5708, легализующий право на приобретение огнестрельного оружия для украинцев. За проголосовали 274 депутаты.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно о законопроекте?

В законопроекте сказано, что этот документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия, и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

7-я статья законопроекта предусматривает разрешение на владение гражданами огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащим физическим и юридическим лицам, кроме:

  • гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
  • нарезного оружия калибром больше 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
  • револьверов;
  • длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром больше 27 миллиметров;
  • накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
  • боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
  • боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников поддержал легализацию оружия в стране.

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Также сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.

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