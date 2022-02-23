Рада сделала шаг к легализации оружия

Верховная Рада Украины сегодня, 23 февраля, приняла в первом чтении законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" № 5708, легализующий право на приобретение огнестрельного оружия для украинцев. За проголосовали 274 депутаты.
Об этом сообщает "Сегодня".
Что известно о законопроекте?
В законопроекте сказано, что этот документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия, и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
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7-я статья законопроекта предусматривает разрешение на владение гражданами огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащим физическим и юридическим лицам, кроме:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- нарезного оружия калибром больше 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
- револьверов;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром больше 27 миллиметров;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия.
Ранее мы сообщали, что министр обороны Украины Алексей Резников поддержал легализацию оружия в стране.
Также сайт "Сегодня" рассказывал обо всех за и против в вопросе вооружения украинцев и будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине.