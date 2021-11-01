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Православный конфликт: Епифаний лишил Филарета канонических прав

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 23:59
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний издал указ о канонической деятельности почетного патриарха Филарета
Епифаний лишил Филарета канонических прав и обязанностей правящего епископа/Колаж: Сегодня
Епифаний лишил Филарета канонических прав и обязанностей правящего епископа/Колаж: Сегодня

В Украинской православной церкви Киевского патриархата опубликовали разъяснения по поводу Епифания (Думенко), который когда-то принадлежал этой церкви, а в декабре 2018 года возглавил вновь созданную ПЦУ. Так, у Филарета отметили, что Епифаний не является главой ни УПЦ, ни УПЦ КП.

Соответствующее заявление опубликовал киевский патриархат. Оно стало ответом на указ Епифания от 30 октября о лишении Филарета канонических прав и обязанностей правящего епископа.

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Указ Епифания

В своем указе Епифаний сослался на решение Священного синода, утвержденное Архиерейским собором ПЦУ 14 декабря 2019 года, по которому единственным управляющим Киевской епархией является предстоятель ПЦУ, а "почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией".

Запрет Епифания

Кроме того, в документе Епифаний запретил Филарету, как архиерею на покое "совершать действия, являющиеся исключительной прерогативой правящего епископа, в частности предоставлять благословение на постриг в монашество, совершать рукоположение в любой священный сан, предоставлять церковные награды, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных должностных лиц, созывать и возглавлять церковные собрания для решения любых вопросов".

В указе говорится, что протоиерей Богдан Згоба как ставропигиальный клирик, находившийся в подчинении предстоятеля УПЦ КП и до сих пор не принявший канонической власти архиерея Вселенского патриархата по месту своего пребывания, фактически пребывает в канонической компетенции предстоятеля ПЦУ.

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Ответ УПЦ КП

В свою очередь, на это в УПЦ КП заявили, что митрополит Епифаний (Думенко) не является предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Предстоятели поместных православных церквей избираются в поместных соборах той или иной православной церкви. Такой порядок избрания предстоятелей существует в украинской церкви, а также грузинской, румынской, русской, болгарской, польской и других православных церквях. Митрополит Епифаний не был избран на поместном соборе автокефальной УПЦ, поэтому не является предстоятелем Украинской православной церкви", — отметили в пресс-службе Киевского патриархата.

У Филарета добавили, что Думенко не является предстоятелем УПЦ КП, поскольку Киевским патриархатом продолжает руководить, собственно, сам Филарет.

Богдан Згоба — не клирик ПЦУ

Что касается Богдана Згобы (иеромонаха Луки), то он не является клириком ПЦУ и не может им быть, ведь согласно томосу ПЦУ зарубежные приходы не могут принадлежать к составу ПЦУ. А Згоба состоит секретарем зарегистрированного в государственных органах США викариата УПЦ Киевского патриархата в США и Канаде, находящегося под руководством Филарета.

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"Это значит, что запрет митрополита Епифания в священнослужении иеромонаха Луки является незаконным, поскольку он не принадлежит к юрисдикции ПЦУ", — заявили в пресс-службе Киевского патриархата.

Патриарх Филарет ознакомившись с указом митрополита Епифания от 30 октября 2021 г. подтвердил неправомерность и неканоничность этого указа.

"Украинская православная церковь Киевского патриархата, несмотря на разные препятствия, продолжает свою жизнедеятельность и рост. В связи с описанными выше словами в УПЦ КП вспомнили пословицу: собаки лают, а караван идет", — добавили в пресс-службе Киевского патриархата.

Приложение ПЦУ

Православная Церковь Украина запустила мобильное приложение "Моя церковь", в которой можно найти ближайший храм, почитать церковные новости или молитвы и пообщаться со священником.

"Моя церковь" состоит из пяти разделов:

  • карта храмов (на момент запуска база насчитывает около 5000 храмов ПЦУ;
  • календарь церковных праздников и важных событий;
  • ежедневные утренние и вечерние молитвы;
  • новости из жизни церкви;
  • личный кабинет – где пользователи могут персонализировать приложение, пожертвовать деньги на благотворительность, пожаловаться на работу программы и пообщаться в онлайн-чате с батюшкой.

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