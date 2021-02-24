Правый марш – кто организаторы и участники акции в защиту Стерненко возле Офиса президента

Вечером 23 февраля на Банковой прошла акция протеста против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Кто ее организовал и поддержал, при чем тут Порошенко, Портнов и как теперь отреагирует Зеленский

Парасюк. Фото: Facebook

Протест в защиту Стерненко 23 февраля в Киеве возле Офиса президента – на улице Банковой оказался не вполне мирным. Из рядов активистов в полицию сначала бросали снежки, потом в ход пошли файеры. Также активисты распыляли из баллончиков слезоточивый газ, бросали петарды.

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Было очень много людей – не менее 1500 человек, может и больше. Судя по страничкам в Facebook с тэгом #freesternenko, в митинге участвовали:

большое количество добровольцев и участников боевых действий на Донбассе;

общественные активисты, правозащитники, экологи;

политики из партия Европейская солидарность, молодежное крыло этой партии – "Солідарна молодь".

Почему было так много народа

Все это непохоже на предыдущие митинги возле Офиса президента. Людей оказалось неожиданно много. Причина в том, что с точки зрения "правых" (и не только националистов), действия Стерненко не являются чем-то неправильным. Даже если они нарушают закон.

Все свои преступления Стерненко совершил в 2014-2015 годах, когда на кону стояла независимость и территориальная целостность Украины. Много людей в тот период нарушали закон из лучших побуждений. И над каждым висела угроза уголовного преследования.

Например, "под статью" могли попасть добровольческие батальоны, которые воевали, не имея никакого статуса. Или общественные организации, такие как "Правый сектор", вступавшие в стычки с сотрудниками МВД, в том числе в Киеве во время Революции Достоинства. Кстати, Стерненко был представителем "Правого сектора" в Одессе.

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Даже у кадровых военных были проблемы с законом. В Украине армия не может действовать против граждан своей страны.

Кейс Стерненко, таким образом, касается очень большого числа людей, проявлявших гражданскую позицию в 2014–2015. Все они готовы защищать Стерненко.

Поэтому можно предположить, что и следующий митинг – он намечен на 27 февраля – окажется многочисленным. И вероятно снова будет противостояние с полицией.

Кто звал людей на Банковую

Наибольшую активность проявили две организации. Первая – "Рух опору капітуляції" (РОК). Эта организация позиционирует себя как общественное надпартийное объединение. Она "кошмарит" Зеленского с 2019 года.

Первоначально РОК выступал с акциями протеста против Минских соглашений, переговоров по Донбассу. В дальнейшем РОК проводил акции протеста против Генпрокуратуры, добивался отставки министра образования и науки Шкарлета. Всего в 2019–2021 годах провел не менее 20 акций. В том числе возле резиденции президента в Конча-Заспе в сентябре 2020-го.

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Одним из руководителей РОКа является ветеран АТО Павел Билоус ("Кабул"). Эта организация тесно сотрудничает с известными политиками, по большей части, из партии Петра Порошенко "Євпропейська Солідарність". На страницах РОК в ФБ содержались прямые призывы прийти на Банковую и принять участие в акции протеста.

Вторая сила, которая активно участвовала в действиях возле Офиса президента – "Демсокира". Это общественная организация и политическая партия, которую создали "правые" блогеры (Игорь Бигдан), журналисты (например, Виктор Трегубов, главред сайта "Петр и Мазепа"), представители бизнеса и даже хакеры, в частности, Sean Townsend из Украинского киберальянса.

Хотя "Демсокиру" часто называют ультраправой организацией, она скорее выступает за либертарианство – минимальное вмешательство государства в жизнь граждан. "Демсокира" также призывала прийти на митинг возле ОП и указывала "время и место встречи".

Из политиков первого эшелона на Банковой вероятно появилась экс-министр здравоохранения Уляна Супрун. По крайней мере, на ее странице в ФБ выложен снимок-панорама. Самой Уляны на нем не видно. Ранее Супрун приезжала в Одессу, чтобы поддержать Стерненко во время судебного процесса.

Очень активно "вмешался" в митинг под офисом президента Владимир Парасюк. В прошлом он народный депутат Украины, активист Евромайдана и командир 4-й роты батальона "Днепр". Парасюк лично участвовал в противостоянии на Банковой. Он сорвал шлем с одного из спецназовцев МВД, защищавших Офис президента.

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В ФБ Парасюк клеймит позором всех причастных к приговору Стерненко, называет их "чертями". С 2014 года это первый уличный протест, в котором принял участие Парасюк.

Кому из политиков выгодны эти протесты

Более всего протесты на банковой выгодны Петру Порошенко и его партии "Європейська Солідарність". После санкций против Медведчука и его окружения, запрета телеканалов Newsone, 112, ZIK, а также вручения подозрения блогеру Шарию Зеленский начал вроде бы играть на поле "правых". То есть он собирает симпатии сторонников Порошенко. А тот, во время своего президентства на такие шаги не решившийся, может терять поддержку.

Но формально "Європейська Солідарність" лишь на словах высказалась в поддержку Стерненко. Призывать идти на Банковую официально она не стала. Присутствовавшие возле ОП политики от партии ЄС, например, депутат Киеврады Александр Погребинский, могли просто высказывать личное мнение.

При чем тут Портнов

Андрей Портнов – украинский юрист, один из авторов действующего сейчас Уголовно-процессуального кодекса, который считается прогрессивным и, в частности, делает бессмысленными пытки подозреваемых. Портнов сначала делал политическую карьеру у Юлии Тимошенко. Когда она попала в тюрьму, Портнов перешел к Януковичу и стал одним из наиболее приближенных к нему людей. В 2014 году он, как и другие люди из окружения Януковича, сбежал из Украины, попал под санкции, но в последствии опротестовал их в судебном порядке.

После победы Владимира Зеленского Портнов вернулся в Украину. Он сотрудничал с Игорем Коломойским, о чем – в интервью Украинской правде – рассказывал сам олигарх. Также Портнов сотрудничал с телеканалом NewsOne, даже вел программу на этом канале.

С точки зрения "правых" Портнов – токсичная фигура. При этом Портнов неоднократно высказывался по делу Стерненко и требовал его осуждения.

Приговор по делу Стерненко Портнов одобрил. О чем написал в своем телеграмм-канале:

"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет, – пишет Портнов. – Это первый из трех предстоящих приговоров. В ближайшее время ожидаем процессуального завершения еще по двум обвинительным актам — умышленному убийству и обороту наркотиков".

Хотя нет никаких фактов о влиянии Портнова на дело Стерненко, для "правых" это влияние – доказанный факт. И это усиливает напряжение.

Еще более усиливает напряжение распространенное мнение о продажности судов, а также об избирательном правосудии. Так, активисты отмечают неоправданную, по их мнению, жесткость приговора Стерненко в сравнении с решениями по делу погибшей в результате покушения херсонской активистки Катерины Гандзюк.

Что скажет президент

Противостояние разворачивается сейчас опять по линии Восток – Запад. Или Майдан – Антимайдан. Это как раз та линия общественного "разлома", которую Зеленский так активно пытается сшить все годы своего президентства.

Решение суда по Стерненко президенту политически невыгодно. Оно приводит к консолидации электоратов Порошенко и противостоящего ему лагеря, к которому в широком смысле относятся и Портнов, и попавший под санкции Медведчук. В случае максимальной консолидации двух электоратов, например, если агрессивное противостояние "правых" с полицией продолжится, своих сторонников у Зеленского попросту не останется.

Для президента сейчас – самый ответственный момент. В настоящее время он не высказал свою точку зрения по поводу приговора Стерненко и ситуации в целом. Вероятно именно это он и сделает в ближайшее время.

Легкие решения – поддержать апелляцию адвокатов Стерненко, просто игнорировать происходящее или заявить о доверии к судебным решениям – едва ли сработают в данный момент. Поэтому остается ожидать, что скажет президент. А уже потом оценивать политические последствия случившегося.

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