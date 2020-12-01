Неизвестный пригрозил расправой венграм Закарпатья: реакция Авакова

Украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу.

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Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, – это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", – сказал он.

Министр отметил, что правоохранители будут защищать граждан от экстремистов, даже если провокацию устроили спецслужбы враждебной страны.

Что происходит?

На днях ряд интернет-ресурсов опубликовал провокационный видеоролик. На нем мужчина в балаклаве и камуфляжной одежде возле флага "Правого сектора" и дорожного знака Берегово обратился с угрозами к закарпатским венграм.

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"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого. Кто из вас получил паспорт, или получает какие-то гранты... Запомните, мы придем к вам, мы везде, мы повсюду. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономности. Иначе мы придем за вами и вашими детьми", – говорит мужчина на видео.

Как сообщалось ранее, 28 ноября в Сети было опубликовано видео, на котором люди в каком-то зале исполняют гимн Венгрии. Сообщество "Закарпатье ТОП", которое распространило его, утверждает, что это новоизбранные депутаты Сюртовской территориальной громады в зале заседаний после принесения присяги.

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