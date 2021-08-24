Праздничный парад может подмочить: прогноз погоды на 24 августа (карта)

Во вторник осадков не обещают в областях восточного, южного регионов и центра, а вот запад продолжит заливать, распространяться грозы и на север

В Киеве 24 августа обещают грозу / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 24 августа грозы с запада продвинутся на север, обещают гром и молнии и в столице Украины, где запланирован военный парад ко Дню Независимости.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 24 августа сохранится теплая погода, но также обещают грозу. Температура составит около 25-27 градусов.

Погода в регионах

Во вторник осадков не обещают в областях восточного, южного регионов и центра, а вот запад продолжит заливать, распространяться грозы и на север страны. При этом температура кругом останется вполне комфортной.

На севере прогнозируют 25-27 градусов. В Житомирской области, Черниговской и Киевской областях обещают грозы, в Сумской пока будет сухо.

прогнозируют 25-27 градусов. В Житомирской области, Черниговской и Киевской областях обещают грозы, в Сумской пока будет сухо. На западе снова похолодает до 19-21 градуса. Немного теплее будет только в Закарпатской области – до +22. При этом весь регион продолжат заливать грозовые дожди.

снова похолодает до 19-21 градуса. Немного теплее будет только в Закарпатской области – до +22. При этом весь регион продолжат заливать грозовые дожди. В центре 24 августа без осадков, температура в этом регионе будет 26-28 градусов.

На востоке сегодня переменная облачность, но по-прежнему без дождей. Температура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях – 27-29 градусов.

сегодня переменная облачность, но по-прежнему без дождей. Температура в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях – 27-29 градусов. На юге 24 августа температура в Николаеве, Херсоне, Одессе и оккупированном Крыму – 27-29 градусов. В этом регионе везде будет сухо.

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