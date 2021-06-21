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Праздник футбола в Киеве и новые санкции против Беларуси – анонсы СЕГОДНЯ

21 июня 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 21 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В столице Украины в выходной понедельник, 21 июня, пройдет Праздник футбола, а Евросоюз намерен официально обнародовать новые санкции против Беларуси.

Украина

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В Украине выходной день.

Киев

  • 17:00 – Праздник футбола на Спортивной площади Киева.
  • 19:00 – трансляция на большом экране футбольного матча Украина – Австрия в рамках группового этапа Чемпионата Европы 2020. Для зрителей предусмотрены фудкорт, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу (Спортивная площадь).

Затока, Одесская область

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Италия vs Украина
  • Благотворительная акция по предоставлению в пользование автоматического внешнего дефибриллятора Zoll AED Plus для базы "Возрождение" и прилегающих баз отдыха для создания линии безопасности отдыха в Украине (база "Возрождение, Будацкая коса, имущественный комлекс № 61).

За рубежом

Евросоюз

  • В официальном журнале ЕС опубликуют новые ограничительные меры (санкции) в отношении Беларуси, связанные с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
  • Заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Беларуси, Ираку и Латинской Америке.
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Китай

  • Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
  • Шанхайская международная энергетическая биржа (Shanghai International Energy Exchange) начнет торги опционами на нефть.

США

  • Министерство обороны США проведет испытание системы противоракетной обороны наземного базирования в районе Тихого океана.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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