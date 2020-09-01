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Празднование Рош Ха-Шана в Умани: для хасидов готовят "карантинные правила"

1 сентября, 17:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Власти ожидают, что часть паломников все же приедет в город

Черкасская областная госадминистрация совместно с полицией разработает единые карантинные правила для граждан Украины и иностранцев, которые будут находиться в Умани в период празднования Рош Ха-Шана. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

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"Сейчас в области разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и обеспечения безопасности граждан Украины и иностранцев, которые в период паломничества будут находиться в Умани", – говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что 27 августа в Умани имел место инцидент, в ходе которого несколько жителей города препятствовали только прибывшим паломникам попасть на территорию домовладения, поскольку опасались угрозы распространения COVID 19.

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"Во время указанных событий полиция обеспечила охрану общественного порядка. Полицейские установили всех участников конфликта и предупредили дальнейшие противоправные действия", – сообщили в пресс-службе.

Видео: Facebook/Сергий Алексеев
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Ранее мы сообщали, что в украинских аэропортах застряли тысячи хасидов, которые прилетели в Украину для празднования Рош-ха-Шана в Умани.

Также напомним, Кабмин решил запретить все массовые мероприятия в Умани. Празднование еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана в этом году может не состояться – впервые за много лет.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин хасиды умань

Источник: Сегодня

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