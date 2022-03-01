Праздновать будем после победы: во Львове запретили продажу алкоголя

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о запрете продали алкогольных напитков

Во Львове запрещается продажа алкоголя из-за войны с Россией — об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

"Учитывая напряжение на фронте, с сегодняшнего дня во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, будут отвечать перед законом. Отмечаю, это касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита", — заявил он.

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Садовой подчеркнул, что отпраздновать можно будет после окончания войны.



"Наша армия воюет с оккупантом, а на наши города сыпятся авиаудары. Праздновать будем после победы!" — сказал он.

Ранее продажу алкоголя запретил мэр Киева Виталий Кличко.

Ситуация в Украине 1 марта

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

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Этой ночью оккупанты пытались прорвать оборону Киева, но их попытки были тщетными. Украинские военные уничтожили колонны техники оккупанта, враг понес большие потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

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Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

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