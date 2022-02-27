Мразь и предатель из ОПЗЖ! Мэр Купянска сдал город оккупантам из России

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора, которого в 2020 году избрали мэром от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил о подконтрольности города войскам РФ. Он отметил, что с завтрашнего дня детсады и школы вернутся к "обычному графику работы".
Об этом говорится в видеообращении Мацегоры 27 февраля.
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"Четыре дня назад город покинули все: СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны. Мы остались сами. Я со своими подчиненными и райотдел полиции, который до последнего момента находился и находится рядом со мной", — сказал Мацегора.
Он отметил, что это лично его решение сдать город оккупантам.
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"Я принял это решение. Решение за мной. Ответственность за происходящее в городе лежит на мне. Я в городе все это время и остаюсь дальше. Все вопросы жизнеобеспечения на мне", — добавил городской голова.
Он подчеркнул, что с завтрашнего дня город переходит к "обычной жизни".
"Сегодня я нахожусь на месте и хочу заверить, что будет работать больница, школа, детсады. С завтрашнего дня работаем в обычном режиме. Не боимся провокаций, на которые, по словам военных, они будут реагировать должным образом", – отметил Мацегора.
Он считает, что пора "смело возвращаться к жизни, налаживать быт", и сказал: жизнь города "зависит от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", поэтому "смело вылезайте из подвалов и бомбоубежищ".
Мацегора добавил, что завод "Кулиничи" снабдил хлебом Старостинский округ.
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