Предатели и шпионы, террористы и диверсанты: кого СБУ ловила в течение года

С начала 2020 года суды вынесли 132 приговора в отношении злоумышленников, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 29 преступников осуждены за террористическую деятельность по материалам СБУ.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Всего за этот период спецслужба предупредила три ​​теракта и задержала 10 фигурантов, причастных к их подготовке. Среди задержанных – боевик международной террористической организации "Исламское государство", который находился в международном розыске.

В апреле контрразведка СБУ провела спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в госизмене, покушения на совершение теракта и хранении боеприпасов. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлены в суд.

За это время СБУ экстрадировала в страны происхождения пять иностранцев, причастных к террористической деятельности. Среди них – гражданин одной из стран Центральной Азии, который планировал организовать в Украине транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды "Исламского государства".

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Еще 405 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности международных религиозно-экстремистских групп, запрещен въезд в нашу страну.

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Контрразведкой также досрочно прекращены полномочия пяти иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.

Вступили в силу 74 приговоры суда в отношении злоумышленников, которых контрразведка СБУ уличила в госизмене, шпионаже, создании террористической группы или организации либо участии в них. В частности, к 10 годам заключения приговорен диверсант, который пытался взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот".

Кроме того, спецслужба блокировала восемь транзитных каналов скрытого переправки иностранцев-нелегалов в европейские страны.

Благодаря работе контрразведки был предупрежден незаконный экспорт товаров двойного и военного назначения почти 1,5 млрд гривен. Также сотрудники СБУ не допустили поставки некачественных материалов для ремонта техники на Харьковском бронетанковом заводе.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что ветераны СБУ назвали четыре недостатка реформы спецслужбы.

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