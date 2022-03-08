Предательницу Поклонскую заметили на Херсонщине – на нее объявили сафари (фото)

Поклонскую предлагают поймать именно украинцам после ее "службы" в оккупированном Крыму

Наталья Поклонская приехала воевать в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская замечена в Херсонской области. Она ездит туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам нардепа, пока соучастники Поклонской срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, она "лепит из себя великого филантропа".

"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.

Он добавил, что России нет до нее дела, поскольку перед выездом в Украину ей, вероятно, "наплели о гарантиях безопасности".

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"Но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", – отметил нардеп.

Наталья Поклонская в Херсонской области. Фото: Алексей Гончаренко

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Поклонская и оккупация Крыма