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Предательницу Поклонскую заметили на Херсонщине – на нее объявили сафари (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 марта, 16:59
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Поклонскую предлагают поймать именно украинцам после ее "службы" в оккупированном Крыму
Наталья Поклонская приехала воевать в Украину.
Наталья Поклонская приехала воевать в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская замечена в Херсонской области. Она ездит туда вместе с российскими оккупантами, которые воюют против украинцев.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам нардепа, пока соучастники Поклонской срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, она "лепит из себя великого филантропа".

"Херсонская область, хочешь сафари? За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы! Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", – написал Гончаренко.

Он добавил, что России нет до нее дела, поскольку перед выездом в Украину ей, вероятно, "наплели о гарантиях безопасности".

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"Но вы же знаете, что Россия своих всегда бросает", – отметил нардеп.

Наталья Поклонская в Херсонской области. Фото: Алексей Гончаренко

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Поклонская и оккупация Крыма

  • До 2014 года Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю оккупационные власти полуострова назначили ее "прокурором Крыма". После российских выборов, которые были в 2016 году незаконно проведены на полуострове, она стала депутатом Государственной думы РФ.
  • В 2018 году генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Поклонской инкриминируют не только государственную измену, но и военные преступления. Поклонская назвала такие обвинения абсурдными, при этом она уверена, что ее запугивают.
  • 15 декабря 2021 года Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую.
  • В октябре 2021 года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в африканской Республике Кабо-Верде. Однако в январе, спустя три месяца, стало известно, что она так и не вступила в должность. По ее словам, она не приступила к работе и не уехала в африканскую страну потому, что у нее изменились личные обстоятельства.

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