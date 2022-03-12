В Мелитополе оккупанты назначили своего мэра: кто пошел на госизмену (видео)

О похищенном российскими оккупантами мэре Мелитополя ничего не сообщили

Галина Данильченко и раньше была с пророссийскими взглядами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе россияне назначили исполняющую обязанности мэра Галину Данильченко, которая предложила "начать жить по-новому".

Об этом свидетельствует ее видеообращение к мелитопольцам.

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Она сразу обратилась к жителям с просьбой "не сопротивляться оккупантам".

"Сейчас нашей задачей является подстроить все механизмы под новую действительность. Для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому. Несмотря на все наши усилия, в городе есть еще люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистским действиям. Я вас прошу, пожалуйста, будьте благоразумны. Не поддавайтесь на эти провокации. Обращаюсь к депутатам, народным избранникам всех уровней. Уважаемые депутаты, нас избирали люди и нашу с вами задача – заботиться об их благосостоянии", – сказала Данильченко.

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Напомним, что вчера, 11 марта, 10 оккупантов похитили мэра города Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

Кто такая Галина Данильченко?

В 2015 году ее избрали депутатом горсовета Мелитополя от партии "Оппозиционный блок", также Данильченко получила пост секретаря горсовета. В 2020 году она снова получила депутатский мандат в горсовете Мелитополя от партии "Оппозиционный блок".

На странице в Facebook Данильченко еще в 2020 году опубликовала фото с плакатом "Бессмертный полк". А "Бессмертный полк" – это российская пропагандистская общественная организация. Зарегистрированная в 2011 году в Томске (Россия) тремя журналистами.

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Организацией проводятся одноименные акции-марши с портретами и выступлениями-чествованием участников войны. Первоначальной целью общественной организации был сбор историй военнослужащих через собственный сайт. В России и пророссийских кругах акция в основном позиционируется как патриотическая, а в других странах – как провокативная и спекулятивная.

Местное издание РИА Мелитополь пишет, что Данильченко – особа всем хорошо известна.

Она – правая рука бывшего нардепа Евгения Балицкого.

"На местном телевидении она уже записала обращение к народным массам. В нем Галина Викторовна заявила, что в городе создается комитет народных избранников, который и будет руководить Мелитополем", – пишет издание.

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