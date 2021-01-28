Поддерживала Евромайдан, а стала рупором Кремля: что известно о скандальной преподавательнице Бильченко

Она регулярно ездит в РФ, где выступает на пропагандистских каналах

В Украине вспыхнул языковой скандал: преподаватель из педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко обвинила власти в "фашизме". А возмутило ее введение новых норм закона о функционировании украинского языка как государственного – теперь в сфере обслуживания.

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Как оказалось, профессор не впервые делает антиукраинские заявления – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о скандальной преподавательнице.

Что известно о Евгении Бильченко?

родилась 4 октября 1980 года в Киеве;

с 1997 по 2001 гг. училась на культурологическом факультете Киевского национального университета культуры и искусств;

в 2002 году поступила на аспирантское отделение в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова;

имеет звание доктора культурологии;

пишет стихи, а также переводит на русский украинские произведения;

принимала участие в Евромайдане;

в 2015 году получила стипендию Верховной Рады, а годом позже – награду "преподаватель года" в университете имени М.П. Драгоманова.

Евгения Бильченко / Фото: Facebook

Поддерживала Революцию Достоинства и написала пронзительный стих

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Как рассказали бывшие студенты Бильченко, профессор принимала активное участие в Революции Достоинства – "была человеком с проукраинской позицией".

"Бильченко была исключительно проукраинским преподавателем. Принимала активное участие в Евромайдане, выступала со стихами, посвященными этим событиям. После начала военных действий на Донбассе, принимала активное участие в помощи военнослужащим, неоднократно ездила с гуманитарной помощью для украинских воинов, выступала со стихами перед ветеранами АТО", – сообщила одна из ее бывших учениц.

В день, когда в Киеве были убиты десятки участников Евромайдана, она даже написала пронзительный стих о Революции Достоинства: "Я – мальчик. Я сплю, свернувшись в гробу калачиком...".

Однако через несколько лет взгляды преподавательницы резко изменились. В 2017 году она опубликовала статью "В тисках: судьба поэта Майдана" – в ней женщина заявила, что ей стыдно за свое участие в Революции, писала об "американских печеньках", "украинских фашистах", "сакральных жертвах" и том, что "свои стреляли по своим".

В том же году преподавательница дала интервью российскому "Радио Свобода", в котором заявила, что была "волонтером Правого сектора" и "волонтером в нескольких бригадах ВСУ". Также Бильченко рассказала о своей авторской колонке на одном из украинских сайтов.

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"Моя колонка – оппозиционная, с критикой украинского режима, с призывами остановить русофобию, нападки на русский язык и русскоязычных людей, неадекватные даже в условиях войны. Мое имя в Киеве обросло скандальной аурой, которую создают, впрочем, ожидаемо для меня, украинские националисты", – сказала она.

Профессор также заявляла о связи войны "не только с агрессией России, но и с действиями украинской власти".

"Я получила из луганского морга список детей, погибших в результате украинских обстрелов. К сожалению, в Украине эти списки никого не впечатляют. Когда я получила эти списки, то перешла на более радикальную миротворческую позицию", — отмечала она.

/ Фото: Facebook

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Спустя год Бильченко выступила перед чешскими депутатами и заявила, что уничтожает публикации со своими стихотворениями о Евромайдане, "чтобы мои кровь и слезы больше не использовали западные специалисты по капитализму катастроф".

"Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством", – сказала тогда поэтесса.

Новый рупор Кремля

Сегодня в своих произведениях и выступлениях Бильченко транслирует главные российские месседжи – в частности, о том, что в Украине идет "гражданская война", а "этнорадикалы" во власти преследуют русскоязычных граждан.

Также преподавательница регулярно ездит в РФ, где выступает на пропагандистских каналах вроде RT и "РенТВ". А в одном из интервью она призналась в поддержке так называемых "Л/ДНР" и дружбе с террористом "ДНР" Захаром Прилепиным.

"Я постоянно на связи с городами, которые находятся в круге влияния "Л/ДНР", включая Горловку. Больше того, многие мои друзья в Донецке служат в батальонах "Л/ДНР", и пишут мне письма, и спорят со мной, и пишут целые статьи на ресурсах "Л/ДНР" против меня, но при этом плачутся мне в жилетку".

/ Фото: Facebook

Сепаратистка в украинском вузе

Большинство не обратило бы внимания на заявления Бильченко, если бы она не преподавала в государственном вузе.

Как отмечает активист Сергей Стерненко, о "нацизме" в Украине и других своих убеждениях профессор рассказывает и на своих лекциях. А жалобы в ректорат остаются без ответа.

"Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", – написала одна из студенток университета Драгоманова.

А недавно Бильченко похвасталась удостоверением члена Международного союза поэтов, который находится в Санкт-Петербурге.

"Еще в декабре меня приняли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку. Я — чужда всему символическому, но эта ипостась — для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград. Трудимся", — написала профессор.

Напомним, ранее в университете Драгоманова отреагировал на скандал с профессором-украинофобкой.

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