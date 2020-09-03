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Представитель ВОЗ рассказал, когда Украина может получить вакцину от коронавируса

3 сентября, 23:23

Сергей Пономаренко

Ожидается, что первая партия может поступить в 2021 году

Восемь миллионов вакцин от инфекции коронавируса Украина может получить уже в следующем году. Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян.

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Прежде всего вакцинировать будут украинцев, которые находятся в группе риска.

По словам Гийома Симоняна, сейчас в мире проходят клинические испытания около 30 вакцин. После этого препарат распределят между странами через программу ВОЗ. Украина к этой программе уже присоединилась.

"Мы надеемся, что в первой половине 2021 года появятся несколько безопасных и эффективных вакцин от коронавируса. Сейчас около 30 вакцин – на третьей, завершающей, стадии разработки и тестирования. Мы создали программу, которая называется COVAX, она обеспечить 20% уязвимого населения планеты доступом к этой вакцине. Речь идет о двух миллиардах доз. Украина недавно стала членом этой программы. И мы надеемся, эта программа заработает", – заявил руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что Вашингтон не присоединится к глобальной инициативе по разработке вакцины против коронавируса.

Также мы писали о том, что о создании вакцины от коронавируса заявила Россия.

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ВОЗ вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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