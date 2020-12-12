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"Прекрасная архитектура и живопись": Зеленский об открытии Андреевской церкви

12 декабря, 17:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В 2021 году начинается восстановление большого количества памятников культуры

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал открытие Андреевской церкви, которую реставрировали 11 лет.

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Об этом говорится на сайте президента.

"Радуюсь, что это уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в следующем году начинается восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы "Большая стройка".

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Двери для посетителей церковь откроет 15 декабря.

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Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Ранее мы писали, что во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве обнаружили послание из прошлого.

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президент Владимир Зеленский Андреевская церковь
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