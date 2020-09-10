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Прекратите хайп: морпехи ВСУ выступили с заявлением из-за ситуации в Шумах

10 сентября, 09:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Морпехи призвали не вмешивать военных в политические инсинуации

Украинские военные из 503-го батальона морской пехоты ВСУ призвали не дискредитировать их подразделение, которое стоит на боевых позициях в районе населенного пункта Шумы, где хотят провести совместную с врагом инспекцию.

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Об этом говорится в заявлении командира батальона Вадима Сухаревского.

Морпехи призвали не вмешивать военных в политические инсинуации.

"Мы, "барсуки", неоднократно делом демонстрировали собственную мощь и холодный ум и в нынешней ситуации не изменяем этим традициям. По состоянию на сейчас, осознавая оперативную ситуацию, мы полностью готовы к любым действиям со стороны агрессора, что и требуется от армейского подразделения. По решению командования Объединенных сил мы при первом же приказе готовы вступить в бой с врагом и сокрушить его. В то же время, анализируя информационную кампанию, развернутую для дискредитации 503-го ОБМП и украинской армии в целом, мы настаиваем, чтобы диванные теоретики и самопровозглашенные светила пера не перемешивали наше имя с политическими инсинуациями для создания хайпа и получения виртуального признания. Мы морпехи! Мы "барсуки"! Мы крепко держим свою оружие! Смерть врагам!" – заявил комбат.

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Напомним, 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7-го числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений или демонтаж.

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9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс морпехи морская пехота шумы

Источник: Сегодня

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