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Премьер Ирландии Михал Мартин приехал в Киев – что он увидел (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июля, 13:19
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Мартин выразил слова поддержки Украине в это непростое время
Михал Мартин посетил Украину. Фото: Алексей Кулеба, коллаж "Сегодня"
Михал Мартин посетил Украину. Фото: Алексей Кулеба, коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Республики Ирландия Михал Мартин посетил Украину в среду, 6 июля. Он побывал в Бородянке, Буче и Ирпени, которые разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Детали

Мартин увидел своими глазами разрушения в результате бомбардировок и атак во время вторжения российских оккупантов.

Также премьер выразил слова поддержки Украине в это непростое время:

"В 21 веке увидеть такое зло – очень трудно для осознания. Эта война должна прекратиться. Мы должны оставаться с Украиной и быть солидарными с народом. Много лет уйдет на то, чтобы местные жители могли преодолеть и справиться с этой болью. Я думаю, что мы в Европе и во всем Европейском союзе должны очень сильно поддерживать народ Украины. Потому что все это очень шокирует", – сказал Мартин.

Ранее мы рассказывали, что президент Молдовы Майя Санду прибыла с неанонсированным визитом в Киев 27 июня. Информацию о визите и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили в администрации Санду.

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Также премьер-министр Великобритании снова приехал в столицу Украины к президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме того, в Киеве находился с визитом министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который прибыл в Украину, чтобы обсудить происходящее сейчас на восточном фронте нашей страны и понять, какую еще помощь может предоставить Соединенное Королевство.

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