Українська
$ 27,93
33,89
  1. Последние новости Украины

Преступления России на Донбассе и в Крыму: Украина созвала дебаты в ООН

23 февраля, 11:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время обострилась ситуация на фронте, а в Крыму зверствует ФСБ

Сегодня на Генассамблее ООН запланированы дебаты относительно ситуации в оккупированном Крыму и на захваченных территориях Донбасса. Заседание созвано по инициативе Украины.

Реклама

Основанием для обсуждения этого вопроса стало обострение на фронте и последняя волна репрессий на полуострове. Дебаты запланированы на 17:00 по Киеву.

На прошлой неделе ФСБ снова пришли с обысками к крымским татарам – в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма. Впоследствии пятерых активистов арестовали за якобы причастность к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

В тренде
Украинских родителей душат поборами в школах. Когда это законно?
Видео: Сегодня

В то же время на Донбассе боевики усилили обстрелы. Только вчера вблизи шахты "Бутовка" погиб украинский армеец. Но и это еще не все. Как сообщали новости "Сегодня", уже 23 февраля с самого утра погиб еще один украинский военный и один получил ранение. Также мы писали о гибели трех бойцов ВСУ, которые сгорели в блиндаже.


Тем временем Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООН.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Крым Донбасс ООН генассамблея ГА ООН

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодает
В Украину возвращается 20-градусный мороз: где и когда сильно похолодаетУкраина
Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)
Уруский засветился вместе с Кадыровым: Шмыгаль потребовал объяснений (фото и видео)Власть
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?
Доллар в Украине стал дешевле. Покупать или продавать валюту?Финансы
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)
Украинка создает реалистичные 3D-торты. Она прославилась в британских СМИ (видео)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять