Президент Румынии ужаснулся тому, что натворили россияне в Ирпене

Президент Румынии Клаус Йоханнис, который находится с визитом в Украине, посетил разрушенный оккупантами Ирпень. Увиденное его ужаснуло. Своими впечатлениями он поделился в Twitter.
"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", — написал он.
Ранее своими впечатлениями поделился канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что действия РФ в войне против Украины направлены только на уничтожение.
Визит в Киев
- Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
- Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
- На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
- Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
- Советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.