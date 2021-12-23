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При каких условиях женщина не может стать на воинский учет? Рассказываем

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 16:24
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За 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала
Минобороны сообщило, в каких случаях будут призывать женщин на службу
Минобороны сообщило, в каких случаях будут призывать женщин на службу / Фото: Коллаж: Сегодня

17 декабря вступил в силу приказ Минобороны о список профессий для женщин и нахождения их на воинском учете.

Об этом шла речь во время брифинга Министерства обороны, передает "Сегодня".

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"С сегодняшнего дня ко мне обращаются женщины, которые, как они пишут, хотят быть законопослушными гражданами. Это обычно не массово на сегодняшний день, но первые женщины уже готовы идти в территориальный центр комплектования. Этот процесс уже начался. Здесь ничего нового нет. Этот процесс происходил. Некоторые категории уже стояли на военном учете", – сказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач

Алгоритм постановления такой же, как и был раньше. Горбач добавил, что другие категории по собственному желанию могли встать на воинский учет ранее. А в данный момент данный список расширен и здесь уже каждая женщина, подпадающая под утвержденный перечень Минобороны, должна до конца 2022 года стать на военный учет.

Требования для женщин

Одним из требований существуют состояние здоровья. По этому признаку и будут решать ставить вас на воинский учет или нет. Но для этого вам необходимо пройти врачебную комиссию.

"И состояние здоровья определяет военная врачебная комиссия. Онлайн на сегодняшний день это сделать невозможно", – сказал Горбач.

В ведомстве обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения.

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Но за 6 волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тыс. человек, и ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала.

Смена профессии

Если граждане или гражданка получает еще одно высшее образование (или не высшее) меняет профессию – это называется изменение военных учетных данных.

"Если любые воинские учетные данные меняют – это не только смена профессии, но и смена семейного положения, смена места жительства. Непосредственно, сам гражданин должен сообщить территориальному центру комплектования, возможно, даже дистанционно это сделать с помощью копии документов, а также данная обязанность возложена на руководителей предприятий, учреждений и организаций", – сказал Горбач.

Если происходит изменение учетных данных у работников, то руководство должно проверять эти документы и также обязаны подавать эти данные в территориальный центр комплектования.

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