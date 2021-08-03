Украина с 5 августа ужесточит COVID-правила пересечения границы: что нужно знать

Через госграницу, админграницу с Крымом и КПП на Донбассе без самоизоляции не пройдешь

Без самоизоляции в Украину теперь не попадешь / Коллаж "Сегодня"

С 5 августа меняются правила пересечения государственной границы Украины. Отныне люди, которые приезжают из-за границы должны пройти самоизоляцию . Это касается как украинцев, так и иностранцев.

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Об этом сообщается на сайте Кабинета министров .

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Новая норма, которая должна предотвратить распространение в Украине коронавируса COVID-19, имеет исключения. Самоизоляцию при пересечении границы не нужно будет проходить:

- лицам, не достигшим 18 лет;

- гражданам Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 года;

- членам официальных делегаций иностранных государств, сотрудникам международных организаций;

- работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий и организаций;

- военнослужащим НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира";

- участникам внешнего независимого оценивания, лицам, которые намерены поступить в вузы;

- студентам учебных заведений, расположенных на территории Украины и сопровождающим их взрослым;

- водителям и членам экипажа транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки;

- лицам с документом о полном курсе вакцинации;

- гражданам Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19.

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" Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащих самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса "Дия" запрещается. В случае невозможности загрузить мобильное приложение или отказа от его установки пограничники отказывают таким лицам в пересечении госграницы ", – говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины.

Эти же правила касаются пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и административных границ с временно оккупированным Крымом.

Напомним, что в Украине со 2 августа изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев . Им нужно иметь страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном вакцинацию. А также обязательной будет и самоизоляция.

В Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". В Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта" -штамом COVID-19 пациентов Александровской больницы .

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта