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При штурме Офиса президента пострадали более 37 человек

23 февраля, 23:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полиции сообщили о 27 пострадавших правоохранителях

В ходе попытки штурма Офиса президента на Банковой в Киеве участниками акции протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко пострадали 27 правоохранителей.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Там уточнили, что большинству пострадавших силовиков оказывают медпомощь в связи с ожогами глаз.

"Участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", – говорится в сообщении.

Количество пострадавших среди протестующих в полиции не назвали.

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В то же время представители Красного Креста рассказали "Радио Свобода", что во время столкновений с силовиками под Офисом президента пострадали более 10 участников акции протеста.

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По данным полиции, в сегодняшнем протесте приняли участие более 2000 человек.

За порядком следили полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

Напомним, организаторы акции протеста в поддержку Стерненко объявили дату новой демонстрации – в субботу, 27 февраля, и пообещали "оставаться на Банковой столько, сколько надо".

Протесты вспыхнули после того, как украинского активиста Сергея Стерненко признали виновным и приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

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полиция Банковая штурм пострадавшие стычки Офис президента
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