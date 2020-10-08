При загадочных обстоятельствах умерли трое украинских военнослужащих

Во время утреннего построения в одной из воинских частей Житомирской области недосчитались трех военных-контрактников.

Как рассказали в Командовании Сил логистики ВСУ, их нашли мертвыми в арендованной квартире 8 октября. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Командование воинской части немедленно сообщило о случившемся в полицию. Следователи уже открыли уголовное производство. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств гибели военнослужащих.

Кроме того, в полиции сообщили, что один из умерших – 21-летний уроженец Черновцов, два 23-летних – уроженцы Сумской и Днепропетровской областей.

Ранее мы сообщали, что в общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Также напомним, на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице. Инцидент произошел 15 сентября, во время проведения инженерных работ.

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