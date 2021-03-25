"Приближаемся к коллапсу": заболеваемость COVID-19 достигнет 31 тысячи в сутки – НАН Украины

Тревожный прогноз ученых: больницы могут не справиться с третьей волной корорнавируса, которая сейчас накрывает страну

В Украине прогнозируют коллапс. Количество больных, которых обнаруживают ежедневно, возрастет вдвое за две недели. Это произойдет, если динамика заболеваемости останется на нынешнем уровне.

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Украину продолжает накрывать третья волна коронавируса. Уже сейчас ежедневно количество больных такое же, как было во время осеннего усиления пандемии. Но ученые прогнозируют, что это число будет и дальше расти как снежный ком. Ситуацию еще больше осложняет то, что теперь больных COVID-19 чаще госпитализируют, а также возросла летальность.

Все сценарии указывают на взрывной рост эпидемии

В Украине никогда не выявляли больше 17 000 больных в сутки. К таким отметкам страна лишь раз приблизилась в ноябре 2020. Новая волна побьет этот антирекорд. Не исключено, что количество больных вырастет втрое по сравнению с нынешним.

Такое мнение высказывают ученые Национальной академии наук. Там рассчитали по нескольким моделями, как может развиваться заболеваемость в ближайшие две недели.

Сценарий 1

Реклама Уже 25 марта количество выявленных больных COVID-19 достигнет 17,9-18,9 тысяч.

В пятницу, 26 марта, эта цифра увеличится до 19-20 тысяч выявленных больных, предупреждают исследователи.

А уже с 1 апреля Украина пересечет границу в 20 000 больных. Новых зараженных будет 20-22 тысяч в день.

"Модель при этом не способна хорошо спрогнозировать, когда именно волна пойдет на спад, так как модель учитывает только один показатель – количество новых подтвержденных больных", – говорится в исследовании.

Сценарий 2

Реклама По другой модели на 30 марта в Украине будут выявлять до 18654 новых больных в сутки.

А на 6 апреля – может быть больше 31 тыс.

Однако прогнозы не учитывают влияние изменения количества тестов, количества подозрений и изменения карантина, предупреждают ученые. Имелись и другие допущения, которые могли повлиять на точность прогноза.

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Приближаемся к коллапсу?

Мы попросили прокомментировать прогноз НАН Украины правозащитника и диссидента Иосифа Зисельса. Он, как ранее сообщал сайт "Сегодня", не доверяет официальной статистке и соответственно прогнозам, основанным на ней.

Работать с официальными цифрами нет смысла, они все лживые и прогнозы будут неадекватны, уверен Зисельс. Единственные цифры, которым можно доверять – это госпитализации, занятость реанимаций и ИВЛ.

Тем не менее, Зисельс, который уже давно занимается наблюдением за пандемией, прогнозы ученых из НАН Украины в целом подтвердил.

Во время предыдущей волны мы имели такое же количество больных как и сегодня. На 13 ноября было 266 тыс. Больных, в данный момент – 263 000, отмечает Иосиф Зисельс.

Но осенью количество госпитализаций составляло 18 800, а сегодня больше 40 000, тогда количество больных в реанимации была 1638, а сегодня около 3000, тогда на ИВЛ были 610 больных по Украине, а сегодня – 1300.

"То есть при том же количестве больных имеет вдвое более тяжелый характер течения эпидемии. Это вызывает огромную тревогу за судьбу медицинской системы, которая стремительно приближается к своему коллапсу", – говорит Иосиф Зисельс.

Как обстоят дела в регионах

В НАН Украины отмечают, что в сравнении с пиком предыдущей волны, ситуация с возможностями больниц существенно изменилась. Причем, в худшую сторону:

число занятых коек (подтвержденные больные и случаи с подозрением на болезнь) выросло на 40%,

коек с подачей кислорода – на 90%,

реанимационных отделений – на 30%,

аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – на 50%.

Сейчас в 9 областях и в Киеве более 60% коек в больницах занято больными COVID-19. Реанимационные отделения на 60% и больше заняты в восьми областях.

Худшая ситуация в Закарпатье, где 80% коек в реанимации и 72% мест в больницах заняты больными COVID-19. На втором месте – Киев. В столице реанимации заполнены на 76%, а койки в больницах для больных COVID-19 почти на 80%.

Растет и летальность. Увеличение летальности среди новых больных начали фиксировать еще в феврале. Процент смертей уже тогда был выше, чем во время осенней волны, отмечают в НАН. До 6 апреля количество летальных случаев составит от 341 до 419 в сутки.

При этом общее количество смертей возрастет до 40 тыс. больных, прогнозируют в Киевской школе экономики – и это по среднему сценарию.

По среднему "желтому" сценарию рост будет продолжаться до апреля. Затем он должен стабилизироваться, потому что увеличится количество "красных" карантинных зон, где будут действовать жесткие ограничения и они будут влиять положительно на уменьшение заболеваемости. Однако будут другие регионы, где рост продолжится.

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