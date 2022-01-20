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"Придется заново учиться ходить": в каком состоянии двойняшки, выжившие в жутком ДТП в Харькове

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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20 января, 13:31
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Дети все еще в больнице спустя неделю после ужасной автомобильной катастрофы
В аварии чудом выжили двое детей
В аварии чудом выжили двое детей / Фото: Коллаж: Сегодня

После жуткой аварии в Харькове, которая произошла 12 января, трехлетние двойняшки все еще остаются в больнице. После курса лечения девочка будет снова учиться ходить. Мальчик все еще в реанимации.

Об этом пишет Newsroom.

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В каком состоянии девочка

Трехлетнюю Юлию Деревянко перевели в 17-ю горбольницу. Сейчас она находится в детском ортопедическом отделении. Девочку поместили на кроватное скелетное вытяжение, поскольку во время аварии у нее сломались обе ноги. Из-за травмы садиться ей нельзя.

Лечение будет проходить полтора-два месяца. Потом ребенок будет заново учиться ходить, поскольку она находится в том возрасте, когда только научилась это делать.

Реабилитация после лечения и восстановление могут занять еще месяц. Врачи говорят, что после подобных травм в таком возрасте дети восстанавливаются.

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В каком состоянии мальчик

У трехлетнего Дениса Деревянко травма головы. Он находится в реанимации. По словам его бабушки, ребенок набирается сил, уже разговаривает, начал кушать.

Со всей семьей, которая перенесла трагедию, работают психологи. Опекунство над двойняшками оформляет сестра мамы деток Алена. Женщине 32 года, она работает воспитателем в детском саду и будет заниматься воспитанием обоих деток.

Как произошло ДТП

Утром 12 января на Окружной дороге города Харькова водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил едущее навстречу такси. От удара автомобиль такси отбросило на отбойник. В результате погибли водитель Kia и водитель Toyota (такси) со своей женой. Двое трехлетних детей таксиста попали в больницу в тяжелом состоянии.

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Вскоре появилась информация, что водителя автомобиля Kia трижды за осень ловили пьяным за рулем, однако водительское удостоверение не успели отобрать в судебном порядке.

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