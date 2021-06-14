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Приговор по делу Майдана: в Киеве суд дал двум экс-беркутовцам по три года тюрьмы (видео)

14 июня 2021 23:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они в ноября 2013 года задерживали активистов Майдана и составляли на них админпротоколы

Шевченковский райсуд Киева суд вынес приговор по делу Майдана – двух экс-беркутовцев Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня признали виновными в превышении служебных полномочий.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон активистов в ноябре 2013 года.

По данным следствия, бывшие работники спецподразделения в ноябре 2013 года задерживали активистов Майдана и составляли на них админпротоколы.

Кроме заключения им запретили на три года занимать любые должности в правоохранительных органах.

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Напомним, что в 30 ноября 2013 Эйсмонт и Мохонь задержали потерпевшего Максима Федяя у стелы на Майдане Независимости. На него составили рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные факты. В дальнейшем это подтвердил апелляционный суд, отменивший наказание для Федяя.

Ранее мы сообщали, что в Одессе на сессии областного совета депутат Яна Фрейман предложил увековечить память пяти бойцов спецподразделения МВД "Беркут" на мемориале жертв Небесной Сотни. Поэтому женщину внесли в базу "Миротворца".

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