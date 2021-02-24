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Приговор Стерненко: прокурор Одещины обвинил протестующих в давлении (видео)

24 февраля, 02:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Костенко считает, что несогласие с приговором надо выражать по-другому

Прокурор Одесской области Сергей Костенко считает, что протесты против приговора активисту Сергею Стерненко, которые проходили сегодня под судом в Одессе, а также у Офиса президента в Киеве, являются давлением и "искажением процедуры справедливого суда".

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Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

"По определенным комментариям и определенным действиям, происходившим под Приморским судом, и сейчас, я вижу по телеканалам, происходит в Киеве о выражении несогласия с приговором. По моему мнению, как юриста, как прокурора, эти несогласия должны происходить согласно требованиям по выражению гражданской позиции", – сказал Костенко.

Он добавил, что в правовом государстве суд должен иметь возможность выносить приговоры без "вот таких незаконных действий, давления, искажение процедуры справедливого суда, на который имеет право каждый гражданин".

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Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

Вечером протесты, также сопровождаемые стычками с правоохранителями, прошли под Офисом президента в Киеве. Сторонники Стерненко митинговали и в других городах, в частности в Харькове и Житомире.

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