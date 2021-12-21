Приказывал раздеваться в школьном туалете. Во Львове полиция задержала педофила (фото)

Полиция задержала педофила, который заставил раздеваться второклассницу в туалете одной из школ Львова.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Что известно о педофиле
Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель Киева. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины,
Далее по теме
Вскоре следователи при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщат разыскиваемому о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Полиция задержала 50-летнего педофила. Фото: пресс-служба полиции Львовской области
Что произошло в школе
Во львовской школе № 43 переодетый в женщину мужчина зашел в школьный туалет и пытался развратить второклассницу. Учительница, заметив продолжительное отсутствие ребенка, поспешила на помощь. Родители девочки написали заявление в полицию.
Как сообщают родители школьницы, неизвестный мужчина зашел в учебное заведение в женской одежде, когда вахтера не было на месте. Он пошел в женский туалет, где и встретил второклассницу.
Ребенку мужчина представился врачом и приказал раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Заметив женщину, мужчина испугался, толкнул ее и выбежал из школы.
Другие подробности
Корреспондент "Сегодня" узнала, что школьные камеры наблюдения зафиксировали мужчину – он зашел в школу в очках, шапке с помпоном и красной женской куртке. Сразу направился в женский туалет.
Девочки не было на уроке 20 минут. Учительница заволновалась, пошла и там его застала. Мужчина выбежал.
При этом из-за карантина посторонним вход в школу строго запрещен. Дежурившая в тот день женщина-охранник отказалась рассказывать журналистам, почему дверь была открыта и как не заметила постороннего.
Подобное было и в других школах города
По городу ходят слухи, что похожий замаскированный под женщину мужчина заходил еще в музыкальную школу и в пару учебных заведений в другом районе Львова. В управлении образования тоже расследуют данный случай и уверяют: все заведения под охраной.
Раньше мы писали:
- В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия относительно 10-летней дочери. Ему грозит срок от восьми до двенадцати лет.
- В Дружковке Донецкой области в ночь на 19 декабря пьяный мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Правоохранители задержали преступника.