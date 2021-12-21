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Приказывал раздеваться в школьном туалете. Во Львове полиция задержала педофила (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 21:40
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Мужчина уже неоднократно был судим и может снова получить до 8 лет тюрьмы
Мужчина спокойно зашел в школу в то время, когда из-за карантина туда не пускают даже родителей
Мужчина спокойно зашел в школу в то время, когда из-за карантина туда не пускают даже родителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция задержала педофила, который заставил раздеваться второклассницу в туалете одной из школ Львова.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Что известно о педофиле

Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель Киева. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины,

Вскоре следователи при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщат разыскиваемому о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Полиция задержала 50-летнего педофила. Фото: пресс-служба полиции Львовской области

Что произошло в школе

Во львовской школе № 43 переодетый в женщину мужчина зашел в школьный туалет и пытался развратить второклассницу. Учительница, заметив продолжительное отсутствие ребенка, поспешила на помощь. Родители девочки написали заявление в полицию.

Как сообщают родители школьницы, неизвестный мужчина зашел в учебное заведение в женской одежде, когда вахтера не было на месте. Он пошел в женский туалет, где и встретил второклассницу.

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Ребенку мужчина представился врачом и приказал раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Заметив женщину, мужчина испугался, толкнул ее и выбежал из школы.

Другие подробности

Корреспондент "Сегодня" узнала, что школьные камеры наблюдения зафиксировали мужчину – он зашел в школу в очках, шапке с помпоном и красной женской куртке. Сразу направился в женский туалет.

Девочки не было на уроке 20 минут. Учительница заволновалась, пошла и там его застала. Мужчина выбежал.

При этом из-за карантина посторонним вход в школу строго запрещен. Дежурившая в тот день женщина-охранник отказалась рассказывать журналистам, почему дверь была открыта и как не заметила постороннего.

Подобное было и в других школах города

По городу ходят слухи, что похожий замаскированный под женщину мужчина заходил еще в музыкальную школу и в пару учебных заведений в другом районе Львова. В управлении образования тоже расследуют данный случай и уверяют: все заведения под охраной.

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