Прикинулись туристами: украинскую границу пытались пересечь 15 мигрантов

"Туристы" якобы хотели посмотреть виды Львовской области

Цель поездки туристов не убедила украинских пограничников/Коллаж: Сегодня

Государственная пограничная служба предупредила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Реклама

Вымышленная поездка

За более чем вымышленной целью поездки 15 иностранцев пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области. Они направлялись рейсовым автобусом из Минска. Во время мероприятий пограничного контроля граждане сказали сотрудникам ГПСУ, что направляются в Украину с целью туризма.

Выяснилось совсем другое

Однако, в ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и тут же направились в Гродненскую область. С их слов осмотрев "достопримечательности" на западе соседней республики путешественники решили заглянуть еще и в Украину. Путешественники уверяли, в нашей стране их больше всего интересуют пейзажи Львовской области.

Сомнительная цель

Именно из Львова иностранцы, якобы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил правоохранителей и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия. Кроме того, установлено, что большинство из указанных лиц имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре этого года.

Реклама

Решение пограничников

Военнослужащие ГПСУ приняли решение не пропускать и вернуть путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью из-за угрозы "прорыва" мигрантов.

Реклама

"Ситуация на этих пограничных участках Ровенской области сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы", – сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на пограничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил. Основная цель ужесточения режима — не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки.

Читайте также